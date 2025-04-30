Блогера Апачева оштрафовали за незаконный въезд в Суджу
Рэперу и блогеру Акиму Апачеву (Акиму Гасанову), который нарушил запрет на въезд в Суджу и Суджанский райно (Курская область), выписали штраф. Об этом сообщает РИА Новости.
По решению мирового судьи, музыкант был признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на две тысячи рублей.
Отмечается, что сам Апачев на суд не явился, его интересы представлял адвокат.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что рэпер не сможет скрываться от правоохранительных органов после того, как нарисовал нецензурное граффити в Судже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru