Ничего личного? Сатановский высказался о своем увольнении с канала Соловьева

В Сети появилось видео, в котором Сатановский говорит, что Захарова якобы «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».

«Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала», — отметил Соловьев.

Политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в интервью НСН признал грамотные действия главреда канала «Соловьев LIVE», но и от своей позиции не стал отказываться.