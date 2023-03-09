Блогер Варламов получил гражданство Туркменистана

Накануне блогер получил новый паспорт в посольстве в Стамбуле, пишет РИА ФАН.

«Смотрите и завидуйте, я гражданин. Впереди сложный переезд и много интересного контента», — подчеркнул Варламов.

В декабре 2021 года стало известно, что Илья Варламов уехал из России после решения Мосгорсуда, обязавшего блогера удалить пост о вывесках в Петрозаводске.

