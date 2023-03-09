Блогер Варламов получил гражданство Туркменистана
Блогер-урбанист Илья Варламов сообщил о получении гражданства Туркменистана. Об этом Варламов написал в своем Telegram-канале.
Накануне блогер получил новый паспорт в посольстве в Стамбуле, пишет РИА ФАН.
«Смотрите и завидуйте, я гражданин. Впереди сложный переезд и много интересного контента», — подчеркнул Варламов.
В декабре 2021 года стало известно, что Илья Варламов уехал из России после решения Мосгорсуда, обязавшего блогера удалить пост о вывесках в Петрозаводске.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 320 / сут.
Умерли
396 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+16 437 / сут.
- Блогер Варламов получил гражданство Туркменистана
- СМИ сообщили о взрывах в Киеве и ряде регионов Украины
- Мужчина взял ребенка в заложники и открыл стрельбу в Нижневартовске
- Нейросеть заявила о способности российской экономики справиться с вызовами
- СМИ: Российские силы занимают окраины Красногоровки
- В Берлине отвергли причастность Москвы к взрыву на «Северных потоках»
- СМИ: экс-главе Минздрава Британии запретили говорить о происхождении коронавируса
- Кулеба заявил, что в Женеве не ведут переговоры о мире с Москвой
- На российско-грузинской границе образовалась автомобильная пробка
- СМИ: Запад не назовет причастного к взрыву на «Северных потоках» украинского бизнесмена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru