Блогер Варламов получил гражданство Туркменистана

Блогер-урбанист Илья Варламов сообщил о получении гражданства Туркменистана. Об этом Варламов написал в своем Telegram-канале.

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Накануне блогер получил новый паспорт в посольстве в Стамбуле, пишет РИА ФАН.

«Смотрите и завидуйте, я гражданин. Впереди сложный переезд и много интересного контента», — подчеркнул Варламов.

В декабре 2021 года стало известно, что Илья Варламов уехал из России после решения Мосгорсуда, обязавшего блогера удалить пост о вывесках в Петрозаводске.

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ФОТО: t.me/varlamov
ТЕГИ:ГражданствоИлья ВарламовТуркменияБлогеры
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