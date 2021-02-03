Блогер собрал трёхметровую приставку
Блогер ZHC вместе со своей командой сконструировали копию приставки PS5 высотой три метра и весом 227 кг. На ее создание было потрачено 70 000 долларов.
Это самый большой экземпляр PS5 в мире из прошедших сертификацию для Книги рекордов Гиннеса, утверждает сам блогер.
На создание самой большой в мире игровой приставки блогера вдохновили появившиеся в Сети мемы. Дело в том, что консоли нового поколения по размерам превосходят своих предшественниц, особенно это касается PS5, которая выделяется на фоне конкурентов не только дизайном, но и размерами.
Стоит отметить, что созданная блогером трехметровая приставка отлично работает.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 474 / сут.
Умерли
74 684+526 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 822 / сут.
- США поддержали решение Зеленского о блокировке ряда украинских телеканалов
- Блинкен заявил, что продление ДСНВ укрепляет безопасность США и всего мира
- Соглашение России и США о продлении ДСНВ вступило в силу
- Организаторы «Евровидения» отвергли привычый формат проведения конкурса в 2021 году
- СК возбудил дело о захвате пиратами россиянина в Гвинейском заливе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru