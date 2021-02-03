Блогер собрал трёхметровую приставку

Блогер ZHC вместе со своей командой сконструировали копию приставки PS5 высотой три метра и весом 227 кг. На ее создание было потрачено 70 000 долларов.

Это самый большой экземпляр PS5 в мире из прошедших сертификацию для Книги рекордов Гиннеса, утверждает сам блогер.

На создание самой большой в мире игровой приставки блогера вдохновили появившиеся в Сети мемы. Дело в том, что консоли нового поколения по размерам превосходят своих предшественниц, особенно это касается PS5, которая выделяется на фоне конкурентов не только дизайном, но и размерами.

Стоит отметить, что созданная блогером трехметровая приставка отлично работает.



