Блогер Reeflay приговорен к шести годам колонии за смерть подруги во время стрима
Раменский суд Подмосковья приговорил блогера Стаса Решетняка, известного как Reeflay, к шести годам колонии строгого режима.
2 декабря прошлого года блогер провел стрим из своего дома, во время которого на видео попала девушка, лежащая на полу без сознания. Это была его подруга Валентина Григорьева. Блогер пытался привести ее в чувство, затем вызвал скорую помощь, однако девушка погибла еще до приезда медиков. На теле погибшей были найдены травмы, следствие заподозрило, что Reeflay избил ее.
После этого случая глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил ввести уголовное наказание до шести лет лишения свободы для организаторов треш-стримов, передает RT.
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