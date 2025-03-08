Блогер Митрошина признала вину по делу об отмывании 127 миллионов рублей

Блогер Александра Митрошина признала вину в полном объеме по делу об отмывании 127 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете.

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В понедельник пройдет суд об избрании меры пресечения. Девушке грозит до семи лет заключения по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Сегодня Митрошиной было предъявлено обвинение, днем она была доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления столичного СК.

Митрошину накануне задержали на Кубани, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, девушка вчера прилетела из Дубая в Сочи.

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ФОТО: столичный СК
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