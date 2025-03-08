Блогер Митрошина признала вину по делу об отмывании 127 миллионов рублей

В понедельник пройдет суд об избрании меры пресечения. Девушке грозит до семи лет заключения по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере.



Сегодня Митрошиной было предъявлено обвинение, днем она была доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления столичного СК.

Митрошину накануне задержали на Кубани, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, девушка вчера прилетела из Дубая в Сочи.

