Блогер Митрошина признала вину по делу об отмывании 127 миллионов рублей
Блогер Александра Митрошина признала вину в полном объеме по делу об отмывании 127 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете.
В понедельник пройдет суд об избрании меры пресечения. Девушке грозит до семи лет заключения по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере.
Сегодня Митрошиной было предъявлено обвинение, днем она была доставлена в следственное управление по Южному административному округу Главного следственного управления столичного СК.
Митрошину накануне задержали на Кубани, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, девушка вчера прилетела из Дубая в Сочи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru