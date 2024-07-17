Блогер из Дагестана осквернил православный крест и оскорбил верующих

На видео мужчина кидает православный крест на пол, после чего топчет его ногами. Хинштейн заявил, что направил обращение в Генпрокуратуру и МВД России с требованием немедленно начать поиски мужчины.

Депутат подчеркнул, что такое «наглое надругательство» над православными святынями должно быть жестко наказано по всей строгости закона. Сам блогер уже успел записать видео с извинениями, где объяснил, что совершил такой поступок «в целях самозащиты».

Ранее уголовное дело возбудили в отношении мигранта, который напал на женщину и потушил свечи в храме святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутово, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

