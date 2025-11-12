Умер актер из сериалов «Ментовские войны» и «Невский» Иван Фирсов
На 58-м году жизни скончался российский актер Иван Фирсов, известный по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Невский». О его смерти сообщила дочь артиста на странице в соцсети «ВКонтакте».
Прощание и похороны актера состоятся 15 ноября в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, причиной смерти могла стать тяжелая болезнь, отмечает RT.
Иван Фирсов родился 30 января 1968 года в Ленинграде. В кино дебютировал в 2010 году в сериале «Дознаватель».
За 15 лет творческой карьеры он снялся более чем в 20 проектах, включая «Морские дьяволы. Особое задание» и «Условный мент-2», передает «Радиоточка НСН».
