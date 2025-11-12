Умер актер из сериалов «Ментовские войны» и «Невский» Иван Фирсов

На 58-м году жизни скончался российский актер Иван Фирсов, известный по ролям в сериалах «Ментовские войны» и «Невский». О его смерти сообщила дочь артиста на странице в соцсети «ВКонтакте».

Прощание и похороны актера состоятся 15 ноября в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, причиной смерти могла стать тяжелая болезнь, отмечает RT.