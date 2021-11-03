Блогер Хованский пробудет в СИЗО до Нового года

Во время заседания суда блогер пожаловался на проблемы с кровообращением и сном. “Я долго не выживу в СИЗО”, — подчеркнул Хованский.

На прошлом заседании Куйбышевского суда Санкт-Петербурга срок пребывания блогера под стражей был продлён до 8 ноября.

Юрий Хованский находится в СИЗО с 10 июня. Блогера обвиняют в пропаганде терроризма в песни «Норд-Ост», которую Хованский исполнил на своей Интернет-трансляции в 2012 году. В то же время следствие считает, что блогер спел песню в оправдание терроризма в 2018 году.