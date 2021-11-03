Блогер Хованский пробудет в СИЗО до Нового года

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в пропаганде терроризма, пробудет в СИЗО ещё два месяца, до 8 января. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Причиной продления срока стало заявления следователей о невозможности закончить дело раньше. Сейчас следствие ждёт ответы на запросы, направленные в Google и Microsoft.

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Во время заседания суда блогер пожаловался на проблемы с кровообращением и сном. “Я долго не выживу в СИЗО”, — подчеркнул Хованский.

На прошлом заседании Куйбышевского суда Санкт-Петербурга срок пребывания блогера под стражей был продлён до 8 ноября.

Юрий Хованский находится в СИЗО с 10 июня. Блогера обвиняют в пропаганде терроризма в песни «Норд-Ост», которую Хованский исполнил на своей Интернет-трансляции в 2012 году. В то же время следствие считает, что блогер спел песню в оправдание терроризма в 2018 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СИЗОТерроризмТюрьма
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