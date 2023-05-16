Блогер Елена Блиновская вышла на связь в Telegram
Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в нейплате налогов, вышла на связь со своими подписчиками в Telegram-канале.
Она разместила несколько постов, впервые с 27 апреля, при этом судом ей до сих пор запрещено пользоваться интернетом.
«Елена на связи... Я к вам ненадолго... У меня столько новостей... Я очень сильно рискую тем, что я вышла на связь. Но у меня есть что вам рассказать», - написала Блиновская.
Ранее Блиновской предъявили официальное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Пресненский суд Москвы отправил её под домашний арест до 26 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru