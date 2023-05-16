Блогер Елена Блиновская вышла на связь в Telegram

Она разместила несколько постов, впервые с 27 апреля, при этом судом ей до сих пор запрещено пользоваться интернетом.

«Елена на связи... Я к вам ненадолго... У меня столько новостей... Я очень сильно рискую тем, что я вышла на связь. Но у меня есть что вам рассказать», - написала Блиновская.

Ранее Блиновской предъявили официальное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Пресненский суд Москвы отправил её под домашний арест до 26 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

