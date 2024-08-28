«Близкие, деньги и время»: Россияне объяснили, за что готовы «продать душу»

77% опрошенных отказались продавать душу при любых обстоятельствах, при этом оставшиеся 23% россиян допустили такую возможность, предложив разные варианты торга.

Более половины из согласившихся на сделку (56%) решились бы променять душу на здоровье родных и близких, на втором месте – бесконечное богатство (47%), на третьем – контроль над течением времени (34%).

Опрос проводился в августе 2024 года, в нем приняли участие более 700 человек из разных городов России. Они могли выбрать как один, так и несколько вариантов ответов, а также предложить свой вариант причин «продажи души».

Лидер группы «Горшенёв» Алексей Горшенёв ранее сообщил, что работает над второй частью аудиокниги «Фауст», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

