«Близкие, деньги и время»: Россияне объяснили, за что готовы «продать душу»
Три четверти россиян не готовы «продать душу», даже если за это исполнится любое их желание, говорится в релизе книжного сервиса «Литрес», который имеется в распоряжении НСН.
Соответствующее исследование сервиса и сети книжных магазинов «Читай-город» было проведено в связи с 275-летием знаменитого писателя Иоганна Вольфганга фон Гёте, которое отмечается 28 августа. Главный герой его драмы «Фауст» продает Мефистофелю душу за безграничное познание мира.
77% опрошенных отказались продавать душу при любых обстоятельствах, при этом оставшиеся 23% россиян допустили такую возможность, предложив разные варианты торга.
Более половины из согласившихся на сделку (56%) решились бы променять душу на здоровье родных и близких, на втором месте – бесконечное богатство (47%), на третьем – контроль над течением времени (34%).
Опрос проводился в августе 2024 года, в нем приняли участие более 700 человек из разных городов России. Они могли выбрать как один, так и несколько вариантов ответов, а также предложить свой вариант причин «продажи души».
Лидер группы «Горшенёв» Алексей Горшенёв ранее сообщил, что работает над второй частью аудиокниги «Фауст», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru