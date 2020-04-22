«Ближе ислам»: Дочь Пескова объяснила свое неприятие к РПЦ
Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета заявила о намерении соблюдать в священный для мусульман Рамадан. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Елизавета назвала себя верующей, но не православной. При этом она подвергла критике Русскую православную церковь и патриарха Кирилла, так предстоятель РПЦ, по ее словам, «в роскоши с кортежем доверия не внушает».
В комментариях у Песковой поинтересовались, изучала ли она буддизм. Дочь пресс-секретаря президента ответила утвердительно, добавив, что ислам ей ближе. В другом сообщении она заявила, что будет соблюдать пост на протяжении всего Рамадана.
Отметим, что дочь пресс-секретаря Путина неоднократно бывала в Чечне, общалась с главой республики Рамзаном Кадыровым. Во время пребывания в Чечне она носила хиджаб.
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