«Ближе ислам»: Дочь Пескова объяснила свое неприятие к РПЦ

Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизавета заявила о намерении соблюдать в священный для мусульман Рамадан. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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Елизавета назвала себя верующей, но не православной. При этом она подвергла критике Русскую православную церковь и патриарха Кирилла, так предстоятель РПЦ, по ее словам, «в роскоши с кортежем доверия не внушает».

В комментариях у Песковой поинтересовались, изучала ли она буддизм. Дочь пресс-секретаря президента ответила утвердительно, добавив, что ислам ей ближе. В другом сообщении она заявила, что будет соблюдать пост на протяжении всего Рамадана.

Отметим, что дочь пресс-секретаря Путина неоднократно бывала в Чечне, общалась с главой республики Рамзаном Кадыровым. Во время пребывания в Чечне она носила хиджаб.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РелигияПравославиеИсламПесков
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