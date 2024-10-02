Блиновская погасила 320 миллионов рублей долгов из 1,15 миллиарда
Блогер Елена Блиновская погасила 320 млн руб налоговой задолженности из 1,15 млрд руб, сообщил ее адвокат, передает РИА Новости.
Мосгорсуд признал законным продление до 2 февраля 2025 года срока ареста, наложенного на имущество блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов. Отмечается, что из перечня имущества, на которое наложены обеспечительные меры, был исключён банковский счёт отца женщины.
Ранее Савеловский суд Москвы разрешил Блиновской продать еще одну квартиру для погашения долга перед налоговой инспекцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru