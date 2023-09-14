Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» отмечает День рождения

Организация оказывает бесплатную психолого-педагогическую и социальную поддержку семьям, в которых родился ребёнок с синдромом Дауна. Такая помощь необходима и сейчас, в 21 веке, а 26 лет назад она была чрезвычайно необходимой, так как многие семьи просто отказывались от таких малышей ещё в роддоме.

Поддержка также была и будет необходима семьям, решившимся взять к себе новорожденных малышей с синдромом Дауна, не не располагающим в полном объёме информацией о развитии таких детей, особенностями их воспитания и обучения.

Ранее в фонде «Даунсайд Ап» заявили, что за последние 15 лет в России втрое сократилась доля семей, которым предлагают отказаться от ребенка с синдромом Дауна – до 23%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

