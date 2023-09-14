Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» отмечает День рождения
Сентябрь является особенным месяцем для людей с синдромом Дауна и их семей в России. Именно в начале осени 1997 года в РФ появился Благотворительный фонд «Даунсайд Ап».
Организация оказывает бесплатную психолого-педагогическую и социальную поддержку семьям, в которых родился ребёнок с синдромом Дауна. Такая помощь необходима и сейчас, в 21 веке, а 26 лет назад она была чрезвычайно необходимой, так как многие семьи просто отказывались от таких малышей ещё в роддоме.
Поддержка также была и будет необходима семьям, решившимся взять к себе новорожденных малышей с синдромом Дауна, не не располагающим в полном объёме информацией о развитии таких детей, особенностями их воспитания и обучения.
Ранее в фонде «Даунсайд Ап» заявили, что за последние 15 лет в России втрое сократилась доля семей, которым предлагают отказаться от ребенка с синдромом Дауна – до 23%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru