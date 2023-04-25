Производитель Барби представил куклу с синдромом Дауна

Отмечается, что кукла была создана при помощи Национального общества людей с синдромом Дауна.

Представленная кукла ниже ростом стандартной модели и имеет более мелкие черты лица, что характерно для людей с этим синдромом.

Представитель сообщества Кайла Маккеон, являющаяся носителем синдрома Дауна, призналась, что томится в ожидании, когда сможет, наконец, увидеть, что у ее друзей появится кукла, похожая на нее.