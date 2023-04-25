Производитель Барби представил куклу с синдромом Дауна
25 апреля 202319:12
Компания-производитель игрушек Mattel представила первую в истории куклу Барби с синдромом Дауна, сообщает телеканал ABC News.
Отмечается, что кукла была создана при помощи Национального общества людей с синдромом Дауна.
Представленная кукла ниже ростом стандартной модели и имеет более мелкие черты лица, что характерно для людей с этим синдромом.
Представитель сообщества Кайла Маккеон, являющаяся носителем синдрома Дауна, призналась, что томится в ожидании, когда сможет, наконец, увидеть, что у ее друзей появится кукла, похожая на нее.
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25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru