Благотворительная «Елка Победы» собрала около 100 детей в Музее Победы
В Музее Победы 20 декабря состоялся благотворительный новогодний исторический квест «Елка Победы», участие в котором приняли порядка 100 детей военных, которые находятся в зоне проведения спецоперации, сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, ветеранов боевых действий, а также дети – победители конкурса «Нарисуй «Елку Победы».
По словам главы Детского центра Музея Победы Марии Гуменюк, на квесте побывали дети от 6 до 13 лет.
В рамках квеста дети отправились в историческое путешествие по масштабной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа». Участники квеста проходили различные испытания вместе с товарищами, проявляя свои знания, смекалку и взаимопомощь.
По прохождении всех испытаний дети встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вручили участникам новогодние подарки, и зажгли Елку Победы. Около 40 победителей и призеров конкурса «Нарисуй «Елку Победы» получили грамоты и памятные подарки.
Новогодний исторический квест «Елка Победы» пройдет в музее с 21 декабря 2024 по 12 января 2025 года.
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