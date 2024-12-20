Благотворительная «Елка Победы» собрала около 100 детей в Музее Победы

По словам главы Детского центра Музея Победы Марии Гуменюк, на квесте побывали дети от 6 до 13 лет.



В рамках квеста дети отправились в историческое путешествие по масштабной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа». Участники квеста проходили различные испытания вместе с товарищами, проявляя свои знания, смекалку и взаимопомощь.

По прохождении всех испытаний дети встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые вручили участникам новогодние подарки, и зажгли Елку Победы. Около 40 победителей и призеров конкурса «Нарисуй «Елку Победы» получили грамоты и памятные подарки.



Новогодний исторический квест «Елка Победы» пройдет в музее с 21 декабря 2024 по 12 января 2025 года.

