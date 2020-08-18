Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» началась в Москве

«Акция «Собери ребенка в школу» проходит ежегодно. В этом году идея единороссов помочь ребятам подготовиться к началу учебного года нашла живой отклик у москвичей, в первый же день акции они приносят в пункт сбора ранцы, пеналы, альбомы и все необходимое для учебы», - сообщила Валентина Бондаренко.

Собранная помощь будет передана в многодетные и нуждающиеся семьи. Сбор школьных товаров и канцелярских принадлежностей будет проходить в 12 пунктах Москвы - в каждом административном округе столицы - с 17 по 28 августа 2020 года. Пункты приема располагаются в отделениях партии, их адреса можно найти на сайте МГРО «Единая Россия».

