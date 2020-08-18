Собянин ввел сертификаты взамен «сгоревших» путевок на детский отдых
Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год. Об этом сообщает пресс-службе мэра и правительства столицы. Жителям Москвы, которые в текущем году не смогли отправить своих детей в летние лагеря по линии Мосгортура, перенести отдых на 2021 год.
Для этого можно будет либо получить новую путевку, либо воспользоваться сертификатом номиналом 30 тысяч рублей. Постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.
Отмечается, что в период с января по март текущего года столичное правительство выдало более 40 тысяч льготных детских путевок, а также сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха. Но в апреле все было приостановлено из-за пандемии COVID-19. Временные ограничения на работу санаторно-курортных учреждений, введенные из-за угрозы распространения коронавирусную инфекции в столичном регионе и большинстве курортных регионов страны, были отменены в июле текущего года.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические правила по организации отдыха детей и работе образовательных организаций для детей и молодёжи в условиях коронавируса. Как передаёт РИА Новости, ведомство до конца года запретило выезд детей на отдых и оздоровление в лагеря за пределами своего региона. Кроме того, в этом году запрещен отдых детей в палаточных лагерях.
Кроме того, до конца года запрещено проводить массовые мероприятия с участием разных классов или групп в учебных заведениях, кружка и детских садах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
932 тыс.+4 748 / сут.
Умерли
15 872+132 / сут.
Выздоровели
743 тыс.+6 527 / сут.
- Собянин ввел сертификаты взамен «сгоревших» путевок на детский отдых
- В Белоруссии нашли труп члена избиркома, отказавшегося подписывать протокол
- Стал известен настоящий диагноз Ефремова
- «Мы - не режим, мы - часть общества». МВД Белоруссии объяснилось перед гражданами
- Российский генерал-майор погиб при взрыве в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru