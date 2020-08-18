Собянин ввел сертификаты взамен «сгоревших» путевок на детский отдых

Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год. Об этом сообщает пресс-службе мэра и правительства столицы. Жителям Москвы, которые в текущем году не смогли отправить своих детей в летние лагеря по линии Мосгортура, перенести отдых на 2021 год.

Для этого можно будет либо получить новую путевку, либо воспользоваться сертификатом номиналом 30 тысяч рублей. Постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Отмечается, что в период с января по март текущего года столичное правительство выдало более 40 тысяч льготных детских путевок, а также сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха. Но в апреле все было приостановлено из-за пандемии COVID-19. Временные ограничения на работу санаторно-курортных учреждений, введенные из-за угрозы распространения коронавирусную инфекции в столичном регионе и большинстве курортных регионов страны, были отменены в июле текущего года.