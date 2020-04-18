«Монастырские огороды неприбыльны». Протодиакон Кураев призвал государство помочь приходам
Андрей Кураев в эфире НСН объяснил, что в связи с пандемией священнослужители потеряли все свои средства к существованию.
В РПЦ заявили, что помогать священнослужителям переводом средств на банковкую карту было бы «по-христиански». Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что духовенство поддерживает инициативу финансово помогать священникам, поскольку в Церкви сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований.
Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, как можно помочь церквям в сложной ситуации.
«От монастырских огородов вряд ли есть какая-то прибыль. Свечи покупают, когда люди ходят в храм, утварь сейчас тоже никто не покупает, в гостиницах никто не селится. Остаются только гранты из окологосударственных фондов, ну и деньги, спонсоры. Я не думаю, что РПЦ включат в список для государственной поддержки. Но вот что-то делать с коммунальными платежами надо. Расходы на семейный бюджет повышаются очень сильно. Продукты в моем магазинчике возле дома стоят в три раза дороже, чем в гипермаркете за МКАД. Но туда меня не пускают. Было бы хорошо, чтобы хотя бы не начисляли пени за просроченные коммунальные платежи. И тем более, чтобы не отрубали и не отключали электричество и воду. То же самое и с деятельностью приходов - нужно избавить их от обязательных платежей», - отметил он.
Ранее сообщалось, что некоторые московские священники смогут причастить прихожан после Пасхи на дому. В условиях сложившейся ситуации с пандемией коронавируса для священносулжителей специально сделали инструкцию по соблюдению санитарных норм, в частности, при посещении уже инфицированных COVID-2019 людей.
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