«Монастырские огороды неприбыльны». Протодиакон Кураев призвал государство помочь приходам

«От монастырских огородов вряд ли есть какая-то прибыль. Свечи покупают, когда люди ходят в храм, утварь сейчас тоже никто не покупает, в гостиницах никто не селится. Остаются только гранты из окологосударственных фондов, ну и деньги, спонсоры. Я не думаю, что РПЦ включат в список для государственной поддержки. Но вот что-то делать с коммунальными платежами надо. Расходы на семейный бюджет повышаются очень сильно. Продукты в моем магазинчике возле дома стоят в три раза дороже, чем в гипермаркете за МКАД. Но туда меня не пускают. Было бы хорошо, чтобы хотя бы не начисляли пени за просроченные коммунальные платежи. И тем более, чтобы не отрубали и не отключали электричество и воду. То же самое и с деятельностью приходов - нужно избавить их от обязательных платежей», - отметил он.

Ранее сообщалось, что некоторые московские священники смогут причастить прихожан после Пасхи на дому. В условиях сложившейся ситуации с пандемией коронавируса для священносулжителей специально сделали инструкцию по соблюдению санитарных норм, в частности, при посещении уже инфицированных COVID-2019 людей.