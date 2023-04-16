Благодатный огонь доставлен в Киево-Печерскую лавру

Благодатный огонь доставлен в Киево-Печерскую лавру, сообщает РИА Новости.

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Предстоятель зажег свечи от святого света, и раздал огонь верующим.

Согласно традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.

Благодатный огонь был доставлен в Москву из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Огонь доставят в десятки российских городов.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РелигияБлагодатный Огонь

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