Благодатный огонь доставлен в Киево-Печерскую лавру
16 апреля 202305:21
Благодатный огонь доставлен в Киево-Печерскую лавру, сообщает РИА Новости.
Предстоятель зажег свечи от святого света, и раздал огонь верующим.
Согласно традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны.
Благодатный огонь был доставлен в Москву из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Огонь доставят в десятки российских городов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru