«Благодарна Богу, что вышла живая»: Инстасамка о пожаре в своей квартире
5 ноября 202419:21
Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) находилась в квартире на Тверском бульваре во время пожара, вспыхнувшего накануне.
«Это был кошмар. Спасибо всем, кто был со мной в этот момент, без вас я бы до сих пор бы там вытаскивала бы из-под завалов личные вещи. Я хочу выразить огромную благодарность службе пожарной безопасности РФ, они приехали через минуту, может, две или три. Моментально после звонка», — рассказала певица в своём Telegram-канале.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти фотоальбомы, планеры, картины, ценные бумаги, парики и костюмы, часть которых предназначалась для ближайших съемок и которые существуют в единственном экземпляре.
«Главное — все живы. <...> Не желаю никому пережить такой стресс и увидеть своими глазами свой горящий дом. Обнимаю», — написала Инстасамка.
Ранее рэпер ST (Александр Степанов) заявил, что не верит в возможность совместной работы Инстасамки и группы «Ленинград», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru