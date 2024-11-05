«Благодарна Богу, что вышла живая»: Инстасамка о пожаре в своей квартире

«Это был кошмар. Спасибо всем, кто был со мной в этот момент, без вас я бы до сих пор бы там вытаскивала бы из-под завалов личные вещи. Я хочу выразить огромную благодарность службе пожарной безопасности РФ, они приехали через минуту, может, две или три. Моментально после звонка», — рассказала певица в своём Telegram-канале.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти фотоальбомы, планеры, картины, ценные бумаги, парики и костюмы, часть которых предназначалась для ближайших съемок и которые существуют в единственном экземпляре.



«Главное — все живы. <...> Не желаю никому пережить такой стресс и увидеть своими глазами свой горящий дом. Обнимаю», — написала Инстасамка.

Ранее рэпер ST (Александр Степанов) заявил, что не верит в возможность совместной работы Инстасамки и группы «Ленинград», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

