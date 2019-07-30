BlaBlaCar и OneTwoTrip могут попасть под запрет

Общероссийское объединение пассажиров выступило с предложением создать черный список сайтов для путешествий. Речь идет о интернет-ресурсах, на которых можно забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных перевозчиков, сообщает Ura.ru.

Уточняется, что в такой черный список из 229 сайтов попадут, в частности сервисы BlaBlaCar, «Яндекс.Автобусы», «Автовокзалы.ру», а также некоторые страницы на OneTwoTrip, «Туту.ру» и «Связном.Трэвел», пишет Газета.ру. Инициатива уже передана для рассмотрения в Госдуму.

Как поясняют Известия, продажа билетов на перечисленных интернет-ресурсах, может угрожать безопасности граждан.

По словам первого заместителя председателя комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, инициатива ООП будет обсуждаться уже в рамках осенней сессии, пишет РЕН ТВ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о надежном рунете. Интернет-эксперт, создатель проекта Satoshi.fm Антон Меркуров заверил НСН — всё, что рассказывают об отключении страны от глобальной сети, не имеет никакого отношения к реальности.



