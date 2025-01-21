Бизнесмен отсудил 2,5 миллиона рублей у партнера игры Hamster Kombat

Уточняется, что предметом спора стал бизнес-курс «Совет директоров» за пять миллионов рублей, который был оплачен Шкурским в апреле 2023 года. Истец утверждает, что обучение ограничивалось презентацией, то есть услуга не была оказана в полном объеме. При этом изначально Гуринович также обещал разработку персональной стратегии развития бизнеса.

В ходе разбирательства было учтено, что автор курса не имеет лицензии для осуществления образовательной деятельности.

Предприниматель Гуринович известен не только бизнес-обучением. В июле 2024 года он сообщил, что также является эксклюзивным партнером в России игры Hamster Kombat, передает «Радиоточка НСН».

