Бизнесмен отсудил 2,5 миллиона рублей у партнера игры Hamster Kombat
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с предпринимателя Эдуарда Гуриновича 2,5 миллиона рублей в пользу бизнесмена Виктора Шкурского, сообщает РИА Новости.
Уточняется, что предметом спора стал бизнес-курс «Совет директоров» за пять миллионов рублей, который был оплачен Шкурским в апреле 2023 года. Истец утверждает, что обучение ограничивалось презентацией, то есть услуга не была оказана в полном объеме. При этом изначально Гуринович также обещал разработку персональной стратегии развития бизнеса.
В ходе разбирательства было учтено, что автор курса не имеет лицензии для осуществления образовательной деятельности.
Предприниматель Гуринович известен не только бизнес-обучением. В июле 2024 года он сообщил, что также является эксклюзивным партнером в России игры Hamster Kombat, передает «Радиоточка НСН».
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