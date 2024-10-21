Бизнес-тренер Плигина рассказала о плюсах и минусах работы с 14 лет

К плюсам работы с 14 лет она также назвала возможность научиться поддерживать баланс между разными сферами деятельности, а также развить коммуникативные навыки.

Говоря о недостатках эксперт указала на риск столкнуться с недобросовестным работодателем, а также нехватку времени на учёбу, досуг и подготовку к экзаменам.

Кроме того, работа может вызывать у подростка стресс, тревогу и усталость, проблемы с адаптацией и даже депрессию.

Плигина также добавила, что важно с детства начать строить здоровые отношения с деньгами.

Ранее заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева заявила, что более 23 тысяч учащихся приняли участие в «Школе юного инвестора» за 9 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».