Бизнес-тренер Плигина рассказала о плюсах и минусах работы с 14 лет
Работа в раннем возрасте может помочь подростку развить навыки тайм-менеджмента и самоорганизации. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявила бизнес-тренер по финансам, преподаватель финансового менеджмента Марина Плигина.
К плюсам работы с 14 лет она также назвала возможность научиться поддерживать баланс между разными сферами деятельности, а также развить коммуникативные навыки.
Говоря о недостатках эксперт указала на риск столкнуться с недобросовестным работодателем, а также нехватку времени на учёбу, досуг и подготовку к экзаменам.
Кроме того, работа может вызывать у подростка стресс, тревогу и усталость, проблемы с адаптацией и даже депрессию.
Плигина также добавила, что важно с детства начать строить здоровые отношения с деньгами.
Ранее заммэра столицы, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева заявила, что более 23 тысяч учащихся приняли участие в «Школе юного инвестора» за 9 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru