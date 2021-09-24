Бизнес попросил отменить 14-дневный карантин для экспатов

Бизнес попросил отменить двухнедельную самоизоляцию для иностранных работников. Инициатива заручилась поддержкой Минэкономики. Автор идеи – ассоциация «Русбренд». Она объединяет Unilever, Coca-Cola, Сбербанк и других крупнейших рекламодателей.

По сообщениям «Известий», Роспотребнадзор готов отменить двухнедельный карантин для экспатов, которые вакцинировались с помощью российских препаратов от коронавируса. Уточняется, что ведомство прорабатывает соответствующие поправки.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы объяснил скачок COVID-19 в столице.



