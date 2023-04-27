Бизнес-омбудсмен заступился за задержанную за неуплату налогов Блиновскую

Ранее стало известно, что Блиновскую задержали на границе с Белоруссией. Правоохранительные органы считают, что блогер целенаправленно дробила свой бизнес, чтобы платить налоги в упрощенном порядке. По данным СМИ, Блиновская дает признательные показания.

Как отметил Титов, вердикт по делу блогера «по сути, уже вынесен заранее».

«Но насколько он оправдан, можно судить, только знакомясь с материалами дела ... Блиновская к нам еще не обращалась, но если обратится, будем разбираться. Мы работаем по подобным делам и с налоговой службой, и с правоохранительными органами, пытаемся прояснить ситуацию», — заявил омбудсмен.

Кроме того, уполномоченный призвал расширить законодательство для борьбы с подобными ситуациями. По словам Титова, борьба с дроблением бизнеса стала «важным феноменом экономической жизни».

