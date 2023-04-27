Бизнес-омбудсмен заступился за задержанную за неуплату налогов Блиновскую

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов заступился за блогера Елену Блиновскую, против которой возбудили уголовное дело об отмывании денег и неуплате налогов в размере 918 млн рублей. Об этом пишет Ura.ru.

Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию

Ранее стало известно, что Блиновскую задержали на границе с Белоруссией. Правоохранительные органы считают, что блогер целенаправленно дробила свой бизнес, чтобы платить налоги в упрощенном порядке. По данным СМИ, Блиновская дает признательные показания.

Как отметил Титов, вердикт по делу блогера «по сути, уже вынесен заранее».

«Но насколько он оправдан, можно судить, только знакомясь с материалами дела ... Блиновская к нам еще не обращалась, но если обратится, будем разбираться. Мы работаем по подобным делам и с налоговой службой, и с правоохранительными органами, пытаемся прояснить ситуацию», — заявил омбудсмен.

Кроме того, уполномоченный призвал расширить законодательство для борьбы с подобными ситуациями. По словам Титова, борьба с дроблением бизнеса стала «важным феноменом экономической жизни».

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ФОТО: РИА Новости
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