Бизнес-омбудсмен Титов не поверил в госизмену Сачкова

По его словам, это связано с тем, что статья не предпринимательская, однако он не верит в предательство бизнесмена.

«Зная его, точно могу сказать, что предать Родину он не мог, а как IT-специалист вносил, и мог бы и вносить, огромный вклад в её кибербезопасность», - указал Титов.

Он добавил, что специалистов такого уровня в стране «не так много, чтобы вот так ими разбрасываться».,

Ранее Мосгорсуд признал Сачкова виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Незадолго до заседания в соцсетях бизнесмена было опубликовано его письмо, в котором он указал, что если его осудят, то это будет «одна из самых успешных операций американских спецслужб и очередной спланированный удар по российскому IT-сектору», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».