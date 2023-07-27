Бизнес-омбудсмен Титов не поверил в госизмену Сачкова
Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что не изучал уголовное дело основателя Group-IB Ильи Сачкова, сообщает РИА Новости.
По его словам, это связано с тем, что статья не предпринимательская, однако он не верит в предательство бизнесмена.
«Зная его, точно могу сказать, что предать Родину он не мог, а как IT-специалист вносил, и мог бы и вносить, огромный вклад в её кибербезопасность», - указал Титов.
Он добавил, что специалистов такого уровня в стране «не так много, чтобы вот так ими разбрасываться».,
Ранее Мосгорсуд признал Сачкова виновным в государственной измене и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Незадолго до заседания в соцсетях бизнесмена было опубликовано его письмо, в котором он указал, что если его осудят, то это будет «одна из самых успешных операций американских спецслужб и очередной спланированный удар по российскому IT-сектору», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru