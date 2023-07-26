Основатель Group-IB Сачков получил 14 лет колонии по делу о госизмене

Мосгорсуд признал основателя Grouр-IB Илью Сачкова виновным в государственной измене, сообщает ТАСС.

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Обвинение просило для бизнесмена 18 лет тюрьмы, суд же приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Также Сачкову назначили ограничение свободы на один год и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Бизнесмен был арестован в сентябре 2021 года. По версии обвинения, в 2011 он передал иностранным спецслужбам данные, составляющие гостайну. Сам Сачков своей вины не признал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
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