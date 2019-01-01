«Поконтейнерные» тарифы за вывоз мусора назвали попыткой сдержать цены
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию рассказал НСН, что «мусорная» реформа в России пошла не по тому пути и нуждается в изменениях.
В правительстве России рассматривают вопрос о новом способе расчета стоимости вывоза мусора для граждан – по числу баков на контейнерной площадке. Об этом сообщил исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин. Он пояснил, что система будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов заявил в эфире НСН, что это временная мера, направленная на то, чтобы сдержать рост тарифов на вывоз мусора.
«Если смотреть глобально, то очевидно, что это не решение проблемы. Это временная мера, вводимая для того, чтобы тариф ни в коем случае не повысить для граждан. Очевидно, что «мусорная» реформа начала набирать ход и о снижении тарифов речи не идет. Мера вывоза мусора по факту может являться сдерживающим фактором для роста тарифов», – пояснил он.
По мнению бизнес-омбудсмена, «мусорная» реформа нуждается в изменениях. Житель должен платить только за органическую составляющую твердых коммунальных отходов (ТКО), а за все, что может быть переработано, должен платить производитель через дуальную систему.
«Решением является коренное изменение в реформе. В составе ТКО не должны быть те товары, которые относятся к программе расширенной ответственности производителя. Граждане не должны платить за упаковку: стекло, жестяную банку, картон. За все, что может быть переработано, должен платить производитель упаковки через дуальную систему. Так во всем мире и так, к сожалению, не стало у нас. Реформа пошла в такой парадигме, что житель платит за все. Это неправильно. Я ратую за то, что граждане оплачивают только вывоз органической составляющей ТКО», – заявил Неверов.
Для того, чтобы такая система заработала, в стране должна быть создана система раздельного сбора мусора.
«На каждой площадке должна стоять система контейнеров. Серый, например, для мокрых, органических отходов. Это то, что выбрасывают жители. А все остальное – 4 или 6 контейнеров – для стекла, бумаги, пластика... Это все уже оплачивает производитель упаковки, банки, картона», – добавил собеседник НСН.
Неверов полагает, что реформа в определенном смысле зашла в тупик – отрасли нужны деньги для строительства новых перерабатывающих объектов, но, с другой стороны, население не готово оплачивать новый тариф.
«Мы пошли не по тому пути и только сейчас это осознали, когда тарифы запредельные и жители не могут их оплачивать, с одной стороны. С другой стороны, тем, кто строит новые инвестиционные объекты: мусорные заводы, перерабатывающие станции, – не хватает инвестиций, чтобы эту реформу сделать. Получается палка о двух концах», – констатирует бизнес-омбудсмен.
Ранее председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе НСН возмутился предложением перерасчета платы за вывоз мусора, исходя из количества контейнеров.
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