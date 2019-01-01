В Общественной палате раскритиковали идею Правительства о новых тарифы на вывоз мусора

Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в беседе НСН возмутился предложением перерасчета платы исходя из количества контейнеров.

«Я не видел расчета, который бы говорил о целесообразности этого. Но, я считаю, что это из серии анекдотов. По количеству баков расчет вести нельзя! Все-таки расчет должен быть от количества проживающих. Должен быть норматив на человека по мусору. Исходя из этого норматива на человека, считается тариф по региону. Причем он может быть разным в разных регионах. Он не может считаться, исходя из количества баков, потому что разные расстояния вывоза, разные способы сбора. Поэтому я не знаю, что там Макрушин предлагает. Я категорически настаиваю на том, как во всех странах это делается: норматив на человека и тариф расчета для того или иного региона, который будет разный. Есть завышенные тарифы сегодня, есть значительно заниженные тарифы на вывоз мусора. Поэтому, если мы хотим, чтобы проблема была решена в России, должен быть правильный расчет, а не популистские меры», - заключил собеседник НСН.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН рассказал, что в России велика вероятность мусорного коллапса. По его словам, низкая собираемость платежей в отдельных регионах - это издержки реформы.

