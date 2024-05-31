Бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова закрыли в Краснодаре

В Краснодаре закрыли бизнес Левы Мартиросяна, который является предполагаемым взяткодателем по делу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат заявил, что все счета кадровика МО Кузнецова были арестованы

Речь идёт об отеле, продуктовом магазине и кафе. Все три объекта, носящие одинаковое название «Рай», расположены в Краснодаре на улице Грибоедова напротив Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко.

«Магазин закрыт уже около двух недель, на двери кафе висит табличка «временно не работает». В отеле заявили, что снять номер не получится», - говорится в сообщении.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Леву Мартиросяна, с которого Кузнецов, по версии следствия, брал взятки за покровительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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