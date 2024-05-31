Бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова закрыли в Краснодаре
В Краснодаре закрыли бизнес Левы Мартиросяна, который является предполагаемым взяткодателем по делу начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт об отеле, продуктовом магазине и кафе. Все три объекта, носящие одинаковое название «Рай», расположены в Краснодаре на улице Грибоедова напротив Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко.
«Магазин закрыт уже около двух недель, на двери кафе висит табличка «временно не работает». В отеле заявили, что снять номер не получится», - говорится в сообщении.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Леву Мартиросяна, с которого Кузнецов, по версии следствия, брал взятки за покровительство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru