Бизнес-ассоциации США обратились к РФ с просьбой признать иностранные сертификаты о вакцинации

Американская торговая палата и Ассоциация европейского бизнеса попросили правительство России признать иностранные сертификаты о вакцинации, чтобы получить QR-коды, сообщили «Известия».

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По словам главы АЕБ Тадзио Шиллинга, из-за того, что нет единого мирового подхода к оформлению сертификатов о вакцинации, возникают трудности в ведении международного бизнеса.

Как заявил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко, организация уже обращалась в Минздрав России с этой просьбой, но в ведомстве ответили, что не занимаются подобными вопросами. Однако в Минздраве «Известиям» сообщили, что не получали подобных обращений.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАВакцинация
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