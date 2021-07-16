Бизнес-ассоциации США обратились к РФ с просьбой признать иностранные сертификаты о вакцинации

По словам главы АЕБ Тадзио Шиллинга, из-за того, что нет единого мирового подхода к оформлению сертификатов о вакцинации, возникают трудности в ведении международного бизнеса.

Как заявил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко, организация уже обращалась в Минздрав России с этой просьбой, но в ведомстве ответили, что не занимаются подобными вопросами. Однако в Минздраве «Известиям» сообщили, что не получали подобных обращений.

