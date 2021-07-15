ВОЗ призвала не требовать подтверждения вакцинации для путешествий
Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал рассмотреть меры по облечению международных путешествий, сообщает пресс-служба организации.
В заявлении ВОЗ говорится, что следует отказаться от требования сертификата вакцинации в связи с тем, что глобальный доступ к препаратам от коронавируса ограничен и в мире имеет место «несправедливое распространение вакцин».
Кроме того, комитет ВОЗ считает, что государствам стоит рассмотреть подход, основанный на оценке риска и отменить тестирование или карантин для туристов в случаях, когда это целесообразно.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире ухудшается ситуация, связанная с пандемией коронавируса, сообщает RT. По его словам, особенно сложно там, где мало вакцин от COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- Умер Петр Мамонов
- ФСБ России предотвратила теракт в Москве
- Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Нигерии
- ВОЗ призвала не требовать подтверждения вакцинации для путешествий
- Лукашенко утвердил поправки в законодательство по защите суверенитета Белоруссии
- Женщина погибла при нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области
- Эстония объявила о высылке российского дипломата
- Число погибших при наводнении в Европе приблизилось к полусотне
- Финляндия снимет ограничения на въезд для полностью привитых от коронавируса
- Вещи Алексиевич «заминировали» в аэропорту Берлина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru