ВОЗ призвала не требовать подтверждения вакцинации для путешествий

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовал рассмотреть меры по облечению международных путешествий, сообщает пресс-служба организации.

В заявлении ВОЗ говорится, что следует отказаться от требования сертификата вакцинации в связи с тем, что глобальный доступ к препаратам от коронавируса ограничен и в мире имеет место «несправедливое распространение вакцин».

Кроме того, комитет ВОЗ считает, что государствам стоит рассмотреть подход, основанный на оценке риска и отменить тестирование или карантин для туристов в случаях, когда это целесообразно.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире ухудшается ситуация, связанная с пандемией коронавируса, сообщает RT. По его словам, особенно сложно там, где мало вакцин от COVID-19.

