Биткоину прогнозируют новый рекорд курса в этом году
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН дал рекомендации по обращению с биткоином в России.
Стоимость биткоинa в ночь нa 22 июня впервые с мaя прошлого годa преодолелa отметку в 10 тысяч доллaров. «Ценa зa биткоин преодолелa отметку в $10 тысяч нa фоне информaции о зaпуске виртуaльной вaлюты от Facebook — Libra», — цитирует РИA Новости членa экспертного советa Госудaрственной думы по цифровой экономике Aрсения Поярковa.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН сделал прогноз о скором росте стоимости биткоина, которая побьет максимальный рекорд, установленный в 2017 году на уровне 20 тысяч долларов.
«Мы увидим преодоление максимума 2017 года. Думаю, в течение ближайших трех месяцев. Все больше людей пользуются в своих расчетах криптовалютами. Об их создании заявили практически все крупные платформы, в том числе Фейсбук и Телеграм. Биткоин занимает позицию эквивалента для других единиц криптовалюты. Если думать стратегически, и у вас есть лишние деньги, которые вам не нужны скоро, стоит купить биткоин и подождать его роста» - порекомендовал эксперт.
Юрий Припачкин объяснил недавнее падение курса криптовалюты неурегулированностью в большинстве стран мира юридической ситуации, а также медленным развитием реальных проектов, которые использовали биткоин.
«Вчера FATF (Financial Action Task Force - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег , учрежденная G7 в 1989 г.– прим. НСН) приняла окончательное решение по тому, как будет регулироваться деятельность криптоиндустрии. Все страны мира должны будут рекомендации FATF использовать. Настала новая эра. Сейчас практически во всех странах мира принято законодательство, которое позволяет использовать биткоин в реальных экономических процессах», - заявил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна.
Эксперт с сожалением отметил, что в России «регулирование» крипторынка происходит путем введения запретов.
«То законодательство, которое мы видим сейчас, – недавно появившийся проект закона об ответственности за операции с криптовалютой. Это наталкивает на мысль, что финансовые власти России не понимают тех глобальных процессов, которые идут, и вводят новые запреты. Поэтому все операции с биткоином, в том числе его покупкой или продажей, находятся в серой зоне», - пояснил собеседник НСН.
Ранее Юрий Припачкин в эфире НСН рассказал, кто определит правила мировой экономики.
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