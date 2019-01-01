Стоимость биткоинa в ночь нa 22 июня впервые с мaя прошлого годa преодолелa отметку в 10 тысяч доллaров. «Ценa зa биткоин преодолелa отметку в $10 тысяч нa фоне информaции о зaпуске виртуaльной вaлюты от Facebook — Libra», — цитирует РИA Новости членa экспертного советa Госудaрственной думы по цифровой экономике Aрсения Поярковa.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН сделал прогноз о скором росте стоимости биткоина, которая побьет максимальный рекорд, установленный в 2017 году на уровне 20 тысяч долларов.

«Мы увидим преодоление максимума 2017 года. Думаю, в течение ближайших трех месяцев. Все больше людей пользуются в своих расчетах криптовалютами. Об их создании заявили практически все крупные платформы, в том числе Фейсбук и Телеграм. Биткоин занимает позицию эквивалента для других единиц криптовалюты. Если думать стратегически, и у вас есть лишние деньги, которые вам не нужны скоро, стоит купить биткоин и подождать его роста» - порекомендовал эксперт.