Биржевые цены на кофе сорта арабика установили новый рекорд

Цена на кофе продолжает расти. В сентябре 2024 года стоимость поднялась до рекордной отметки 6 тысяч долларов за тонну, в ноябре был преодолен очередной рубеж в 7 тысяч долларов. В минувшую среду цена на кофейные зерна перевалила за 8 тысяч долларов за тонну.

Ранее стало известно, что Россия закупила рекордные 62 тысячи тонн кофе у Бразилии в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

