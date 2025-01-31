Биржевые цены на кофе сорта арабика установили новый рекорд

Стоимость тонны кофе сорта арабика поднялась выше 8,25 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов, сообщает агентство «Прайм».

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Цена на кофе продолжает расти. В сентябре 2024 года стоимость поднялась до рекордной отметки 6 тысяч долларов за тонну, в ноябре был преодолен очередной рубеж в 7 тысяч долларов. В минувшую среду цена на кофейные зерна перевалила за 8 тысяч долларов за тонну.

Ранее стало известно, что Россия закупила рекордные 62 тысячи тонн кофе у Бразилии в 2024 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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