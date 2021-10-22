Бирюков: Почти 4 млн москвичей получают льготы и субсидии на оплату ЖКУ

Около 4 млн москвичей получают материальную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил заместитель мэра столицы РФ, глава Комплекса городского хозяйства Петр Бирюков.

«Городские власти оказывают регулярную и всестороннюю поддержку семьям с низкими доходами, в том числе им предоставляются льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. На сегодняшний день этой мерой социальной поддержки пользуются около 4 миллионов горожан, большинство из них - пенсионеры и люди с инвалидностью, субсидии и льготы на оплату ЖКУ получают безработные, одинокие матери, многодетные семьи, студенты», - отметил заммэра.

Как утончил Бирюков, по оплате ЖКУ предусмотрено два вида помощи - льготы и субсидии:

«Льгота - это скидка на оплату услуг, она закрепляется за гражданином на длительное время, например, пока младшему ребенку из многодетной семьи не исполнится 16 или 18 лет, или пожизненно, например, за ветераном или инвалидом войны. Всего в Москве насчитывается 60 категорий льготников».