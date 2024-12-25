Биотехнолог рассказала, как выбрать живую елку без грибков и насекомых

По ее словам, ствол здорового дерева должен быть гладким и без видимых повреждений. При этом белый налет или пятна на хвое могут свидетельствовать о наличии грибка или насекомых.

«Даже если внешне елка кажется здоровой, внутри нее все равно могут оказаться личинки насекомых. Перед тем как брать дерево в руки, слегка постучите его стволом о землю. Это поможет стряхнуть возможных насекомых, которые могли укрыться среди ветвей», - пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».

Особое внимание также стоит обращать на места соединения ветвей со стволом, поскольку именно там часто находятся вредители. Как добавила Золотарева, уже дома дерево стоит промыть водой, затем дать ему высохнуть, и только после этого устанавливать.



Ранее председатель электротехнического комитета НОПСМ, директор по связям с госорганами TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин рассказал «Радиоточке НСН», что при покупке гирлянды важно обратить внимание на то, чтобы изделие соответствовало ГОСТу и другим техническим регламентам.

