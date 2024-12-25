Биотехнолог рассказала, как выбрать живую елку без грибков и насекомых
Существует несколько нюансов, которые стоит учитывать при выборе живой елки, сообщила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
По ее словам, ствол здорового дерева должен быть гладким и без видимых повреждений. При этом белый налет или пятна на хвое могут свидетельствовать о наличии грибка или насекомых.
«Даже если внешне елка кажется здоровой, внутри нее все равно могут оказаться личинки насекомых. Перед тем как брать дерево в руки, слегка постучите его стволом о землю. Это поможет стряхнуть возможных насекомых, которые могли укрыться среди ветвей», - пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
Особое внимание также стоит обращать на места соединения ветвей со стволом, поскольку именно там часто находятся вредители. Как добавила Золотарева, уже дома дерево стоит промыть водой, затем дать ему высохнуть, и только после этого устанавливать.
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