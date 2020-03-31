Москвичам обещают самую холодную ночь на неделе

Снег и сильные порывы ветра сохранятся в Москве до вечера вторника, 31 марта. Об этом предупредили в ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что до 18:00 в мегаполисе ожидается снег, местами метель, гололедица, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, передает АГН «Москва». Температрура воздуха составит -1..-3 градуса.