Москвичам обещают самую холодную ночь на неделе

Снег и сильные порывы ветра сохранятся в Москве до вечера вторника, 31 марта. Об этом предупредили в ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что до 18:00 в мегаполисе ожидается снег, местами метель, гололедица, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, передает АГН «Москва». Температрура воздуха составит -1..-3 градуса.

Снегопад не отменяется: Синоптики рассказали о похолодании в Москве

В МЧС попросили граждан и водителей быть аккуратными и внимательными.

В Гидрометцентре РФ сообщили, что в ночь на 1 апреля жителей Москвы ждет самая холодная ночь на неделе. Ожидается -6..-8 градусов. В целом такая погода ниже нормы на 2-3 градуса, сообщает Москва 24.

В пятницу-субботу синоптики прогнозируют уже около +8...+10 градусов. Об этом накануне в эфире НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, нынешнее похолодание будет кратковременным и не окажет негативного влияния ни на зацветающие деревья, ни на вегетацию озимых культур.



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ФОТО: pixabay.com
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