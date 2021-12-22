Биолог положительно оценил идею создания универсальной вакцины против COVID-19

Разработка против всех штаммов коронаивруса возможна, но созданный препарат должен иметь другую схему действия. Об этом сообщил биолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН, профессор Пётр Чумаков.

Ранее американский Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил о намерении разработать вакцины против всех штаммомв коронаивруса.

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Чумаков отметил, что это вполне реально, если разработать вакцину, которая будет действовать на белки внутри клетки. «Тогда вырабатываются Т-клетки, уничтожающие заражённые клетки организма в самом начале инфекции. Снижается способность вируса размножаться, то есть уничтожаются «фабрики» размножения коронавируса», – объяснил биолог в беседе с «Радио 1».

В то же время Чумаков подчеркнул, что «омикрон» нейтрализуется существующими вакцинами не очень эффективно из-за изменения наружного белка, антитела вакцины «не узнают» этот белок в мутации COVID-19.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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