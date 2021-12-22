Биолог положительно оценил идею создания универсальной вакцины против COVID-19

Разработка против всех штаммов коронаивруса возможна, но созданный препарат должен иметь другую схему действия. Об этом сообщил биолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН, профессор Пётр Чумаков.

Ранее американский Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил о намерении разработать вакцины против всех штаммомв коронаивруса.