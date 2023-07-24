Биолог Москаев перечислил основные симптомы лихорадки Западного Нила

Лихорадка Западного Нила сопровождается высокой температурой до 40°, ознобом, поражением нервной системы, слизистых оболочек, кожных покровов, а также тканей головного мозга. Об этом рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Антон Москаев в разговоре с NEWS.ru.

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Он отметил, что заболевание является опасным и возникает при укусе зараженного комара. По словам Москаева, природные очаги вируса находятся преимущественно в Астраханской и Волгоградской областях, откуда его переносят птицы.

Ранее, 21 июля, два случая лихорадки Западного Нила зарегистрировали у двоих жителей Волгодонска Ростовской области. Тогда в региональном Роспотребнадзоре рекомендовали гражданам использовать репелленты, закрывать окна в жилищах сетками, не хранить воду в открытых емкостях, обращаться к медикам при появлении подозрительных симптомов после отдыха у воды, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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