Биограф семьи Сталина опровергла родство скончавшегося «племянника» вождя
21 декабря 202315:23
Биограф семьи Иосифа Сталина Лана Паршина в разговоре с «Газетой.Ru» назвала умершего Леонида Аллилуева «прилипалой», который сам причислял себя к родственникам вождя.
Она уточнила, что он родственник только по жене.
«[Правнук Сталина] Селим Бенсаад, как Джугашвили, все равно признает Аллилуевскую ветвь, всех потомков Надежды, и все», - сказала Паршина.
Умерший Аллилуев жил на улице Стефановича, дом два, и однажды был обманут мошенниками.
«Но откуда у скромного пенсионера несколько миллионов рублей, причем наличными?», - сказала Паршина.
По ее словам, правнук Сталина не приедет на похороны Аллилуева, потому что он живет в Казани, и ему затруднительно ездить из-за преклонного возраста.
Митрополит Тихон ранее анонсировал книгу о Сталине. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru