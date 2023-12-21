Биограф семьи Сталина опровергла родство скончавшегося «племянника» вождя

Биограф семьи Иосифа Сталина Лана Паршина в разговоре с «Газетой.Ru» назвала умершего Леонида Аллилуева «прилипалой», который сам причислял себя к родственникам вождя.

Она уточнила, что он родственник только по жене.

СМИ: Племянник Сталина умер в Москве на 95-м году жизни
«[Правнук Сталина] Селим Бенсаад, как Джугашвили, все равно признает Аллилуевскую ветвь, всех потомков Надежды, и все», - сказала Паршина.

Умерший Аллилуев жил на улице Стефановича, дом два, и однажды был обманут мошенниками.

«Но откуда у скромного пенсионера несколько миллионов рублей, причем наличными?», - сказала Паршина.

По ее словам, правнук Сталина не приедет на похороны Аллилуева, потому что он живет в Казани, и ему затруднительно ездить из-за преклонного возраста.

Митрополит Тихон ранее анонсировал книгу о Сталине. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/kvitlauk
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