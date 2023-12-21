СМИ: Племянник Сталина умер в Москве на 95-м году жизни

Отмечается, что тело Аллилуева нашли в его московской квартире на Котельнической набережной. Согласно данным, на теле пенсионера не было обнаружено следов насилия, предварительно, смерть наступила по естественным причинам.

Аллилуев был сыном второй жены Сталина — Надежды Аллилуевой. Он пробыл с ней в браке с 1919 по 1932 год, передает «Радиоточка НСН».

