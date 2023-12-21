СМИ: Племянник Сталина умер в Москве на 95-м году жизни
21 декабря 202311:22
Племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев умер в Москве накануне вечером, ему было 94 года. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что тело Аллилуева нашли в его московской квартире на Котельнической набережной. Согласно данным, на теле пенсионера не было обнаружено следов насилия, предварительно, смерть наступила по естественным причинам.
Аллилуев был сыном второй жены Сталина — Надежды Аллилуевой. Он пробыл с ней в браке с 1919 по 1932 год, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru