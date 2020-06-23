Бильжо: Отмена парада Победы – забота о здоровье граждан

«Мне кажется, здорово, что есть разные точки зрения на этот странноватый парад, скажем прямо. И в данном случае краснодарцы решили сэкономить деньги и подумали о здоровье своих сограждан. Мне кажется, это поступок победителей», – сказал он.

Кроме того, художник Андрей Бильжо в эксклюзивном интервью НСН обратился к гособвинителям по делу «Седьмой студии» с просьбой оставить в покое режиссера Кирилла Серебренникова.