Бильжо: Отмена парада Победы – забота о здоровье граждан
В Краснодаре отменили проведение парада Победы 24 июня.
Художник Андрей Бильжо в эфире НСН назвал краснодарцев победителями, потому что они заботятся о здоровье граждан.
«Мне кажется, здорово, что есть разные точки зрения на этот странноватый парад, скажем прямо. И в данном случае краснодарцы решили сэкономить деньги и подумали о здоровье своих сограждан. Мне кажется, это поступок победителей», – сказал он.
Кроме того, художник Андрей Бильжо в эксклюзивном интервью НСН обратился к гособвинителям по делу «Седьмой студии» с просьбой оставить в покое режиссера Кирилла Серебренникова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
592 тыс.+7 600 / сут.
Умерли
8 206+95 / сут.
Выздоровели
344 тыс.+4 705 / сут.
- Сирийские ПВО отразили атаку в районе авиабазы Хмеймим
- США приостановят выдачу ряд виз до конца 2020 года
- В Москве умерли 26 пациентов с коронавирусом
- В мире число заразившихся коронавирусом превысило 9 млн
- Во Франции спектакль Серебренникова признали лучшей иностранной театральной работой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru