Бильжо: Отмена парада Победы – забота о здоровье граждан

В Краснодаре отменили проведение парада Победы 24 июня.

Художник Андрей Бильжо в эфире НСН назвал краснодарцев победителями, потому что они заботятся о здоровье граждан.

«Не поехал бы»: Зеленский про парад Победы в Москве

«Мне кажется, здорово, что есть разные точки зрения на этот странноватый парад, скажем прямо. И в данном случае краснодарцы решили сэкономить деньги и подумали о здоровье своих сограждан. Мне кажется, это поступок победителей», – сказал он.

Кроме того, художник Андрей Бильжо в эксклюзивном интервью НСН обратился к гособвинителям по делу «Седьмой студии» с просьбой оставить в покое режиссера Кирилла Серебренникова.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:КраснодарПарад ПобедыАндрей Бильжо
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры