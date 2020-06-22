«Не поехал бы»: Зеленский про парад Победы в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в любом случае не поехал бы на парад Победы в Москву 24 июня. Даже в том случае, если бы получил приглашение из Кремля.

«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», - сказал он в интервью The Globe and Mail.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва не отправляла Зеленскому приглашение на парад.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир Зеленский
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