«Не поехал бы»: Зеленский про парад Победы в Москве
22 июня 202018:04
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в любом случае не поехал бы на парад Победы в Москву 24 июня. Даже в том случае, если бы получил приглашение из Кремля.
«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», - сказал он в интервью The Globe and Mail.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва не отправляла Зеленскому приглашение на парад.
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22 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru