Общество

Билетные операторы пожаловались на «Яндекс» в ФАС

28 июня11:16

Заявление о недобросовестной конкуренции со стороны «Яндекса» подала в ФАС компания «Кассир.ру», сообщается в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении НСН.

Как рассказал директор по правовым вопросам компании Илья Ковалевский, «Яндекс» пользуется своим доминирующим положением на рынке (доля более 55%) и продает билеты на главной странице и в поисковой выдаче с применением виджетов быстрой покупки. При этом другие компании не могут воспользоваться аналогичным механизмом даже на коммерческой основе.

Цена на билеты, по словам Ковалевского, у всех игроков рынка одинаковая, так как устанавливается организатором, однако «Яндекс» пользуется своим преимуществом, а также не тратит деньги на рекламные виджеты, которые встроены в стандартную выдачу поиска.

«Происходит перераспределение рынка продаж билетов через интернет, что приведет к вытеснению с рынка других игроков, а следовательно к ограничению конкуренции и появлению монополиста», — отмечает представитель компании.

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В заявлении к ФАС фирма просит провести проверку на предмет нарушения законодательства и в случае выявления нарушений выдать «Яндексу» предписание о прекращении злоупотребления своим положением. Кроме того, если жалоба будет удовлетворена, поисковик ожидает штраф.

Напомним, в 2017 году ФАС заподозрила Google и «Яндекс» в преимущественной выдаче своих ресурсов при поиске. Директор по маркетинговым коммуникациям аналитического центра BrandAnalytics Василий Черный в эфире НСН тогда выразил сомнение, что антимонопольщики смогут провести качественный анализ выдачи поисковиков. Отметим, в дальнейшем история не получила внятного продолжения.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ЯндексФасБилеты