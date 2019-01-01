Билетные операторы пожаловались на «Яндекс» в ФАС

Заявление о недобросовестной конкуренции со стороны «Яндекса» подала в ФАС компания «Кассир.ру», сообщается в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении НСН.

Как рассказал директор по правовым вопросам компании Илья Ковалевский, «Яндекс» пользуется своим доминирующим положением на рынке (доля более 55%) и продает билеты на главной странице и в поисковой выдаче с применением виджетов быстрой покупки. При этом другие компании не могут воспользоваться аналогичным механизмом даже на коммерческой основе.

Цена на билеты, по словам Ковалевского, у всех игроков рынка одинаковая, так как устанавливается организатором, однако «Яндекс» пользуется своим преимуществом, а также не тратит деньги на рекламные виджеты, которые встроены в стандартную выдачу поиска.

«Происходит перераспределение рынка продаж билетов через интернет, что приведет к вытеснению с рынка других игроков, а следовательно к ограничению конкуренции и появлению монополиста», — отмечает представитель компании.