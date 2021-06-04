Билан стал опекуном леопарда Виктора
Певец Дима Билан стал обладателем сертификата хранителя дальневосточного леопарда Приморского национального парка «Земля леопарда». Об этом сообщила пресс-служба парка.
Отмечается, что музыкант присоединился к программе по сохранению редчайших крупных кошек планеты – дальневосточных леопардов. Билан будет хранителем пятнистого хищника под номером Leo 168M, названного Виктор.
Леопарду три-четыре года, он обитает в южной части нацпарка «Земля леопарда» в долине реки Цукановка поблизости с границей с Китаем.
Певцу обещают регулярно отправлять новые снимки Виктора, сделанных фотоловушками, а также свежие факты о его жизни.
Сам Билан сообщил, что его «потрясло и очень порадовало, предложение стать хранителем леопарда. По его словам, в последнее время в его жизни «появилось много кошек», он стал помогать им и «в некоторых случаях даже спасать».
Хранители леопарда - это «крестные» диких кошек, занимающиеся благотворительностью, природоохранными акциями. Среди опекунов леопардов уже значатся актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал и другие.
Ранее в объединенной дирекции национального парка «Земля леопарда» сообщили, что самка дальневосточного леопарда, которая стала крестницей Сигала в очередной раз родила котят.
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