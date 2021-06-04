Билан стал опекуном леопарда Виктора

Леопарду три-четыре года, он обитает в южной части нацпарка «Земля леопарда» в долине реки Цукановка поблизости с границей с Китаем.

Певцу обещают регулярно отправлять новые снимки Виктора, сделанных фотоловушками, а также свежие факты о его жизни.

Сам Билан сообщил, что его «потрясло и очень порадовало, предложение стать хранителем леопарда. По его словам, в последнее время в его жизни «появилось много кошек», он стал помогать им и «в некоторых случаях даже спасать».

Хранители леопарда - это «крестные» диких кошек, занимающиеся благотворительностью, природоохранными акциями. Среди опекунов леопардов уже значатся актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал и другие.

Ранее в объединенной дирекции национального парка «Земля леопарда» сообщили, что самка дальневосточного леопарда, которая стала крестницей Сигала в очередной раз родила котят.

