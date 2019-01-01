Библиотеки центра Москвы назвали самые популярные у горожан книги

Самыми популярными книгами у жителей столицы этим летом оказались произведения «Пищеблок» Алексея Иванова, «Небесный почтальон Федя Булкин» Александры Нокалаенко и «Лавр. Неисторический роман» Евгения Водолазкина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу библиотек центра Москвы.

У детской аудитории популярны «Пеппи Длинный чулок» Астрид Линдгрен, «Капитанская дочка» Александра Пушкина и «Мертвые души» Николая Гоголя.

Также востребованы романы Харуки Мураками, Сергея Лукьяненко, Захара Прилепина, Дмитрия Быкова и других.

В летнее время популярна литература из школьной программы.

В библиотеках центра Москвы ежемесячно берут примерно 225 тысяч экземпляров.

