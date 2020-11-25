Библиотеки Подмосковья собрали более 2 тысяч книг для больных с коронавирусом

Библиотеки Подмосковья передадут в региональные больницы более 2 тысяч книг разных жанров, сообщает «Радио 1».

Директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко отметила, что собранные произведения - детективы и любовные романы, классическую и современную литературу, собрали для пациентов с COVID-19. «Мы хотим, чтобы люди, сражающиеся с коронавирусом, ненадолго отвлеклись от своей болезни», - добавила она.

В пресс-службе Министерства культуры Московской области рассказали, что собрать книги предложила глава ведомства Елена Харламова.

Центральная библиотека им. Д.Б. Кедрина передаст в Мытищинскую клиническую больницу 500 книг. Центральная библиотека Талдомского городского округа вместе с библиотекой Вербилок собрала 150 томов для пациентов Талдомской центральной больницы, а центральной больнице Домодедова передадут 100 книг от ЦБС Подольска.

Кроме того участниками акции стали Городская библиотека им. Д.В. Григоровича, центральная библиотека Наро-Фоминского городского округа, Солнечногорская межпоселенческая районная библиотека, Муниципальная библиотека Левобережья (г. Дубна), Центральная городская библиотека им. К.Г. Паустовского (г. Электросталь), Раменская центральная библиотека, Рошальская городская библиотека, Клинская центральная городская библиотека, библиотечно-информационный и досуговый центр (г.о. Бронницы).

