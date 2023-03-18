Аксенов назвал воссоединение Крыма с Россией символом возвращения русских земель

Воссоединение Крыма с Россией стало символом возвращения русских земель. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

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«Воссоединение Крыма с Россией – <...> символ рождения нового миропорядка, основанного на справедливости и взаимном уважении», — написал Аксенов в Telegram.

В свою очередь, глава парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что жители региона «выбрали Россию» для себя и будущих поколений.

«Мы сумели проявить политическую волю ... не поддаться силам, захватившим власть в Киеве», — отметил политик в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
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