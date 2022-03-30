Безработица в феврале в РФ достигла исторического минимума
30 марта 202220:38
Безработица в РФ в феврале достигла исторического минимума за период наблюдений с 1991 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
По данным ведомства, в феврале показатель опустился до 4,1%. Предыдущим историческим минимумом был - 4,3% (сентябрь 2020 года).
Общая численность безработных россиян в феврале текущего года составила 3 млн 071 тыс. человек.
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30 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru