Безработица в феврале в РФ достигла исторического минимума

Безработица в РФ в феврале достигла исторического минимума за период наблюдений с 1991 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, в феврале показатель опустился до 4,1%. Предыдущим историческим минимумом был - 4,3% (сентябрь 2020 года).



Общая численность безработных россиян в феврале текущего года составила 3 млн 071 тыс. человек.

